Palermo, Inzaghi carica i tifosi: «Ce la metteremo tutta. Siete di un’altra categoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Palermo Carrarese primo tempo (3) (1) inzaghi

Filippo Inzaghi suona la carica in vista del finale di stagione. Il tecnico del Palermo, attraverso un post pubblicato pochi minuti fa sui propri canali social, ha voluto lanciare un messaggio diretto ai tifosi rosanero dopo il pareggio contro la Reggiana.

A corredo di una foto della curva rosanero al Mapei Stadium, Inzaghi ha scritto: «Una cosa è certa, ce la metteremo tutta! Siete di un’altra categoria». Parole che testimoniano il legame tra squadra e tifoseria, ancora una volta protagonista anche in trasferta.


Un messaggio chiaro, che arriva nel momento in cui il Palermo ha ormai archiviato la corsa alla promozione diretta ed è proiettato verso i playoff. L’obiettivo è uno solo: giocarsi fino in fondo le proprie carte per il ritorno in Serie A.

Il sostegno del pubblico, come sottolineato dallo stesso allenatore, sarà un fattore determinante nel percorso dei rosanero negli spareggi.

 

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