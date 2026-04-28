Tuttosport: “Venezia, Monza e Frosinone. Tutto in 180”

Una volata così non è una novità assoluta, ma resta uno spettacolo raro e affascinante. A due giornate dalla fine della Serie B, tre squadre sono racchiuse in appena tre punti e nessuna ha ancora staccato il pass per la Serie A. Come racconta Cristiano Tognoli su Tuttosport, il Venezia guida la corsa con tre lunghezze di vantaggio su Monza e Frosinone, ma il traguardo è ancora da tagliare. Lo stesso Cristiano Tognoli, nell’analisi pubblicata su Tuttosport, sottolinea come il destino possa già decidersi nel prossimo turno.

Venerdì potrebbe essere il giorno decisivo per la squadra di Stroppa: in caso di vittoria sul campo dello Spezia, i lagunari sarebbero matematicamente promossi senza dover guardare agli altri risultati, grazie al vantaggio negli scontri diretti. Diversi, invece, gli scenari in caso di pareggio o sconfitta. Secondo quanto evidenziato da Cristiano Tognoli su Tuttosport, un pari obbligherebbe a sperare in un passo falso di almeno una tra Monza e Frosinone, mentre una sconfitta riaprirebbe tutto, rimandando il verdetto all’ultima giornata.





Intanto cresce l’attesa anche fuori dal campo. Come riporta ancora Cristiano Tognoli su Tuttosport, sarà vero e proprio esodo per i tifosi del Venezia verso La Spezia: oltre mille i biglietti disponibili, ma molti sostenitori si stanno organizzando anche senza tagliando, pronti a vivere comunque l’eventuale festa.

Un finale che riporta alla mente pochi precedenti simili. Negli ultimi dodici campionati, infatti, solo in due occasioni si è arrivati a questo punto con una corsa così aperta. Tuttosport, attraverso l’analisi di Cristiano Tognoli, ricorda come nelle ultime stagioni spesso le promozioni siano state già decise con anticipo, rendendo ancora più eccezionale il contesto attuale.

Le tre contendenti arrivano allo sprint in grande forma. Il Venezia è reduce da due vittorie consecutive senza subire gol e non perde da oltre due mesi. Il Monza ha infilato tre successi di fila mantenendo la porta inviolata ed è imbattuto da sette gare. Il Frosinone, invece, ha raccolto cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite, confermando una crescita costante.

Numeri che raccontano un equilibrio totale. Come evidenzia Cristiano Tognoli su Tuttosport, a decidere saranno i dettagli, gli episodi e anche una dose di fortuna. Il Venezia resta favorito, ma Stroppa mantiene alta la concentrazione: «È tutto bellissimo, ma manca ancora quella cosa…», ha dichiarato, consapevole che il traguardo è vicino ma non ancora raggiunto.