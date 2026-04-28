Gazzetta del Sud: “Catanzaro, numeri da record: Aquilani insegue la storia prima del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
aquilani catanzaro

Una stagione da incorniciare, comunque vada ai playoff. Come evidenzia la Gazzetta del Sud, il Catanzaro sta vivendo uno dei campionati più importanti della sua storia in Serie B, con numeri che lo avvicinano ai migliori risultati di sempre. La Gazzetta del Sud sottolinea come la squadra di Aquilani, già certa del quinto posto, abbia ancora margini per migliorare ulteriormente i propri record.

A caccia della storia


Con 59 punti conquistati, il Catanzaro è vicino ai 61 della stagione 1975-76, secondo miglior risultato di sempre. La Gazzetta del Sud ricorda come il record assoluto resti quello del 1970-71 con 64 punti, anno della prima storica promozione in Serie A.

Nel mirino anche quota 60, raggiunta tre volte nella storia giallorossa. La Gazzetta del Sud evidenzia come Aquilani abbia ancora due partite per provare a migliorare ulteriormente il bottino.

Numeri e rendimento

I dati certificano la crescita della squadra. La Gazzetta del Sud sottolinea come Aquilani abbia già eguagliato alcuni record recenti, tra cui le nove vittorie casalinghe, e stabilito una striscia di 14 partite interne senza sconfitte, come nel 1987-88.

Migliore anche la differenza reti rispetto alla scorsa stagione (+13 contro +6) e un numero ridotto di sconfitte, appena sette.

Verso Palermo

Nel frattempo, il Catanzaro ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta al Barbera. Come riporta la Gazzetta del Sud, restano da monitorare le condizioni di Brighenti, ancora fermo, mentre Iemmello e D’Alessandro hanno svolto terapie.

La sfida contro il Palermo non sarà solo una gara di campionato: potrebbe rappresentare un’anticipazione della semifinale playoff. La Gazzetta del Sud evidenzia infatti come, in caso di successo nel turno preliminare, il Catanzaro potrebbe ritrovarsi proprio contro i rosanero.

Incroci playoff

Lo scenario è già delineato: il Palermo, quarto, entrerà direttamente in semifinale, mentre il Catanzaro dovrà passare dal turno preliminare. Un eventuale incrocio metterebbe di fronte due delle squadre più in forma del torneo.

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