Taibi: «Palermo forte, ai playoff può giocarsela. Reggiana viva ma serve un miracolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
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Massimo Taibi promuove il Palermo e tiene aperta una porta di speranza per la Reggiana. Intervistato dal Resto del Carlino, l’ex portiere – oggi dirigente della Pistoiese – ha analizzato il pareggio del “Città del Tricolore” soffermandosi su presente e prospettive delle due squadre. Il Resto del Carlino riporta le parole di Taibi, che ha definito equilibrato il risultato tra due formazioni con obiettivi diversi ma entrambe vive.

«La Reggiana mi è piaciuta: è stata combattiva contro una squadra molto forte. Si è difesa bene e ha pure rischiato di vincere col gol annullato alla fine. Il Palermo mi ha dato l’impressione della squadra forte che quando accelera si vede: è mancato cinismo», ha spiegato Taibi al Resto del Carlino.


Palermo, fiducia playoff

Per l’ex numero uno non ci sono dubbi sul valore dei rosanero. Il Resto del Carlino evidenzia come Taibi consideri il Palermo una seria candidata alla promozione attraverso gli spareggi: «Parliamo di una squadra che farà i playoff con una media punti alta, solo perché tre squadre hanno fatto meglio. Se la giocherà tranquillamente».

Parole che rafforzano l’idea di un Palermo competitivo, sostenuto anche da una società solida alle spalle.

Reggiana, serve un’impresa

Diverso il discorso per gli emiliani. Come sottolinea il Resto del Carlino, Taibi invita alla prudenza ma non chiude alla salvezza: «Onestamente mi sarei aspettato qualcosa in più. È una buona squadra, ma qualche errore è stato fatto. Sabato ho visto una squadra viva: deve ripetere un miracolo».

Determinante sarà il finale di stagione, a partire dal derby, con l’obiettivo minimo di conquistare punti pesanti per accedere almeno ai playout.

Bisoli uomo giusto

Taibi si sofferma anche su Bisoli, figura chiave nella corsa salvezza: «Se devi lottare, con Bisoli non sbagli. Fa parte di quegli allenatori che sanno tirare fuori il massimo». Il Resto del Carlino evidenzia come le ultime due partite saranno decisive per capire se la reazione vista basterà.

Giudizi sui singoli

Tra i giocatori, Taibi cita Vicari per esperienza, Gondo per potenziale e Girma, che però non ha ancora ritrovato continuità. Il Resto del Carlino riporta anche un passaggio su Motta, giovane portiere ritenuto interessante ma protagonista di un salto inatteso.

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