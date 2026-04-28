Giornale di Sicilia: “Palermo, ai play-off per cambiare la storia”

Il sogno non è svanito, anzi: oggi appare più concreto che mai. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo si presenta ai playoff con una consapevolezza diversa rispetto alle precedenti esperienze in Serie B. Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia sottolinea come la squadra rosanero abbia finalmente raggiunto una maturità collettiva, costruita nel tempo attraverso difficoltà, errori e crescita.

Non è più un Palermo legato alle fiammate, ma un gruppo capace di gestire le partite, soffrire nei momenti difficili e colpire con lucidità. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, questo salto di qualità riguarda non solo i singoli, ma l’intero sistema: squadra e ambiente, sempre più uniti.





Il Barbera arma in più

Il legame con il pubblico sarà determinante. Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia evidenzia come il sostegno dei tifosi, tra stadio pieno e trasferte seguite in massa, rappresenti un valore aggiunto fondamentale. Il Barbera si prepara a essere ancora una volta un fattore nei momenti decisivi.

Il ricordo del 2022 e le lezioni del passato

I playoff riportano inevitabilmente alla memoria la cavalcata del 2022 con Baldini. Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, quella squadra seppe ribaltare ogni pronostico grazie a carattere e organizzazione. Un modello da seguire, ma su un palcoscenico ancora più impegnativo.

Le esperienze più recenti, dalla finale del 2018 contro il Frosinone fino alle eliminazioni del 2024 e della scorsa stagione, hanno lasciato insegnamenti importanti. Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia sottolinea come il Palermo di oggi sembri aver colmato quel gap che in passato ne aveva limitato le ambizioni.

Playoff: conta la testa

Nei playoff non vince sempre la squadra più forte, ma quella più pronta. Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia evidenzia come serviranno freddezza, adattamento e capacità di restare dentro le partite anche nei momenti più complicati.

Il Palermo ha le carte in regola: esperienza, qualità ed entusiasmo. Il sogno Serie A è ancora lì, a portata di mano.