Corriere dello Sport: “Inzaghi opta per il turnover. Palermo cerca altre energie”

Il Palermo si prepara ai playoff passando dal turnover. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, nelle ultime due gare della regular season contro Catanzaro e Venezia, Filippo Inzaghi darà spazio a chi ha trovato meno minuti, con l’obiettivo di gestire le energie e valutare alternative utili in vista degli spareggi. Antonio La Rosa del Corriere dello Sport sottolinea come il tecnico rosanero punterà comunque sulla formazione tipo nei playoff, ma sfrutterà queste partite per ottenere nuove risposte.

Tra i nomi in evidenza c’è Magnani. Antonio La Rosa del Corriere dello Sport evidenzia come il difensore sia pronto a tornare protagonista dopo settimane ai margini, con l’ultima titolarità che risale al match di Pescara del 1° marzo. Nonostante il suo ritorno a gennaio per alzare il livello della difesa, Inzaghi ha recentemente fatto altre scelte, ridimensionando il ruolo del centrale, anche alla luce dell’impiego di Pierozzi da braccetto e della soluzione Peda al posto di Bani.





Nuove occasioni

Antonio La Rosa del Corriere dello Sport sottolinea come queste ultime gare possano rappresentare un’occasione anche per altri elementi in cerca di spazio. Gyasi, grazie alla sua duttilità, potrebbe ritagliarsi minuti importanti, pur con l’attenzione ai cartellini: insieme a Bani, Bereszynski e Magnani è diffidato e rischierebbe di saltare l’esordio nei playoff in caso di ammonizione.

Dalle retrovie scalpitano anche Vasic e Corona. Antonio La Rosa del Corriere dello Sport evidenzia come il centrocampista italo-serbo sia ancora a caccia del primo gol in rosanero, mentre l’attaccante classe 2004, chiuso da Pohjanpalo, ha fin qui trovato poco spazio ma potrebbe avere nuove opportunità per mettersi in mostra.

Verso Catanzaro e Venezia

Nel frattempo, il Palermo ha ripreso la preparazione a Torretta. Antonio La Rosa del Corriere dello Sport ricorda come il lavoro sia già orientato alle prossime sfide, che serviranno anche per mantenere il ritmo partita in vista dei playoff.

Biglietti playoff: doppio vantaggio per i tifosi

Infine, il club ha annunciato una promozione per i tifosi. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, chi acquisterà un biglietto per Palermo-Catanzaro avrà diritto alla priorità nell’acquisto dei tagliandi per la semifinale di ritorno dei playoff, oltre a una tariffa scontata rispetto alla vendita libera, subito dopo la prelazione riservata agli abbonati.