Corriere dello Sport: “Avellino, Ballardini cambia il destino”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Palermo Avellino 2-0 (107) ballardini

Da “mister salvezza” a possibile protagonista dei playoff: Davide Ballardini riscrive il destino dell’Avellino e lo fa ancora una volta superando le aspettative. Come racconta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, il tecnico non riesce a scrollarsi di dosso l’etichetta di specialista nelle imprese difficili, ma anche in Irpinia ha saputo fare qualcosa in più rispetto al semplice obiettivo iniziale. Lo stesso Leondino Pescatore, nell’analisi pubblicata sul Corriere dello Sport, evidenzia come l’allenatore abbia trasformato una squadra in caduta libera in una realtà ambiziosa.

Arrivato per evitare i playout, Ballardini ha ribaltato completamente la situazione. Secondo quanto riportato da Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, non solo ha centrato la salvezza con due giornate d’anticipo, ma ha riportato entusiasmo in una piazza che ora sogna addirittura la Serie A attraverso i playoff. Un percorso impensabile fino a poche settimane fa, quando l’Avellino sembrava destinato a lottare per non retrocedere.


La svolta ha un momento simbolico ben preciso. Come sottolinea ancora Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, tutto cambia nel finale della sfida contro il Catanzaro: all’ultimo minuto di recupero, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Insigne, è il portiere Iannarilli a trovare la deviazione vincente per un pareggio insperato. Da lì in poi, l’inerzia cambia completamente.

Arrivano infatti le vittorie contro Mantova e Bari, che proiettano l’Avellino all’ottavo posto, utile per l’accesso ai playoff. Un sorpasso reso possibile anche dal rallentamento del Cesena. «Siamo contenti per quello che è stato fatto, consapevoli che possiamo fare bene», ha dichiarato Ballardini, mantenendo però un profilo prudente.

Il tecnico, chiamato lo scorso 18 febbraio dopo il ko interno contro il Pescara, ha rispettato in pieno la missione affidatagli: salvare la squadra. Ora, come evidenzia Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, la società è pronta a discutere il rinnovo, puntando a un progetto più lungo, anche biennale o triennale.

Ballardini, però, frena: «Il mio prossimo step si chiama Empoli, quello successivo Modena. Poi arriveremo allo step del contratto, c’è tempo». Parole che raccontano un allenatore concentrato sul presente, mentre ad Avellino cresce l’entusiasmo. Tanto da spingere qualcuno, ironicamente, a immaginarlo persino in politica, in una città che a breve tornerà al voto.

Dalla salvezza al sogno playoff: Ballardini continua a “ballare coi lupi”, e l’Avellino ora non vuole più fermarsi.

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