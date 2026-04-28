Repubblica: “Il Palermo aspetta i play-off. Guida ai rebus degli spareggi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
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Il verdetto è definitivo: il Palermo chiude al quarto posto e si prepara ai playoff con una certezza. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, i rosanero non potranno più inseguire la promozione diretta, ma entreranno direttamente in semifinale, forti di una posizione ormai blindata. Alessandro Geraci di Repubblica Palermo sottolinea come i 69 punti conquistati garantiscano alla squadra di Inzaghi un vantaggio non banale: evitare il turno preliminare.

Un aspetto chiave in un campionato logorante: Alessandro Geraci su Repubblica Palermo evidenzia come saltare il primo turno significhi risparmiare energie preziose, evitando una gara secca ad altissima tensione.


Chi sarà l’avversario

Il quadro, però, resta in evoluzione. Secondo Alessandro Geraci di Repubblica Palermo, il Catanzaro è già certo del quinto posto con 59 punti e affronterà l’ottava classificata nel turno preliminare. Sarà proprio da lì che uscirà l’avversaria del Palermo in semifinale.

Alessandro Geraci su Repubblica Palermo sottolinea come la vera bagarre sia nella parte bassa della griglia: l’Avellino è ottavo con 46 punti, ma deve guardarsi da Cesena (45), Carrarese e Mantova (43) e persino dalla Sampdoria (41). Un intreccio che potrebbe cambiare completamente il volto dei playoff.

Regolamento e calendario

Il cammino è già tracciato. Alessandro Geraci di Repubblica Palermo ricorda che il turno preliminare si giocherà il 12 maggio in gara secca (5ª contro 8ª e 6ª contro 7ª), mentre le semifinali andranno in scena tra il 16 e il 17 maggio.

Il Palermo scenderà in campo per l’andata domenica 17 maggio in trasferta, con il ritorno fissato al Barbera mercoledì 20. Un dettaglio importante: in caso di parità nel doppio confronto, passerà la squadra meglio classificata, quindi proprio i rosanero.

Scenari e incroci

Alessandro Geraci su Repubblica Palermo apre anche agli scenari nella parte alta del tabellone: Monza e Frosinone, attualmente appaiate, si giocano il piazzamento con i brianzoli avanti negli scontri diretti. Un possibile incrocio in finale potrebbe riportare alla memoria il precedente del 2018.

Intanto il Palermo osserva, studia e si prepara. Il percorso è definito, l’obiettivo pure: costruire al Barbera il passaggio decisivo verso la Serie A.

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