Palermo, sfida gastronomica tra Palumbo e Corona

Clima leggero e tante risate per due protagonisti del Palermo, Antonio Palumbo e Giacomo Corona, che per una volta hanno lasciato il campo da gioco per mettersi alla prova in cucina.

Ospiti di Betsson Sport e con il food influencer “Uomo Senza Tonno”, i due calciatori si sono sfidati nella preparazione delle tradizionali crocchè di patate, uno dei simboli dello street food del Sud Italia. Tra battute, piccoli errori e momenti improvvisati, la competizione si trasforma presto in uno spettacolo divertente, più che in una vera gara culinaria.





Palumbo e Corona si cimentano tra ingredienti, impasti e frittura. Non conta chi abbia cucinato le crocchè migliori: a vincere è soprattutto il divertimento, mostrando un Palermo unito anche fuori dal campo.