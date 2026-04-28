Palermo, sfida gastronomica tra Palumbo e Corona

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
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Clima leggero e tante risate per due protagonisti del Palermo, Antonio Palumbo e Giacomo Corona, che per una volta hanno lasciato il campo da gioco per mettersi alla prova in cucina.

Ospiti di Betsson Sport e con il food influencer “Uomo Senza Tonno”, i due calciatori si sono sfidati nella preparazione delle tradizionali crocchè di patate, uno dei simboli dello street food del Sud Italia. Tra battute, piccoli errori e momenti improvvisati, la competizione si trasforma presto in uno spettacolo divertente, più che in una vera gara culinaria.


Palumbo e Corona si cimentano tra ingredienti, impasti e frittura. Non conta chi abbia cucinato le crocchè migliori: a vincere è soprattutto il divertimento, mostrando un Palermo unito anche fuori dal campo.

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