Modena, nel mirino Mastrantonio del Latina

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
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A due giornate dal termine della regular season di Serie B, il Modena inizia già a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione di mister Sottil in vista della prossima stagione.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoC.com, i canarini sarebbero sulle tracce del portiere del Latina, Davide Mastrantonio, protagonista di un grande campionato. Il club è da sempre attento al calciomercato di Serie C e potrebbe dunque affondare il colpo per il classe 2004.


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