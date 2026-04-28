Modena, nel mirino Mastrantonio del Latina

A due giornate dal termine della regular season di Serie B, il Modena inizia già a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione di mister Sottil in vista della prossima stagione.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoC.com, i canarini sarebbero sulle tracce del portiere del Latina, Davide Mastrantonio, protagonista di un grande campionato. Il club è da sempre attento al calciomercato di Serie C e potrebbe dunque affondare il colpo per il classe 2004.



