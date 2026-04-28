Serie B, il consiglio federale cambia il principio di sostituzione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

In vista della stagione 2026/27, il consiglio federale, riunitosi ieri, ha approvato i criteri per le riammissioni, le sostituzioni e i ripescaggi nei campionati professionistici. Per la Serie B, la novità strutturale più rilevante è l’introduzione del principio di sostituzione.

La nuova normativa introduce un cambiamento rilevante nei meccanismi di sostituzione delle squadre. In caso di mancata partecipazione di una società neopromossa al campionato di categoria superiore, il posto vacante dovrà essere assegnato a un club proveniente dallo stesso campionato di origine.


Si tratta di una discontinuità rispetto alla stagione 2025/26, quando il C.U. n. 278/A del 7 maggio 2025 — relativo alle riammissioni in Serie B — non prevedeva un vincolo così esplicito sulla categoria di provenienza della società subentrante.

In concreto, la novità stabilisce che, qualora una neopromossa non adempia agli obblighi di iscrizione, la sostituzione dovrà avvenire con una squadra della stessa Serie B, escludendo quindi club provenienti da categorie diverse.

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