Repubblica: “Playoff Palermo, caccia al biglietto per il Barbera: sarà assalto da click day”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo catanzaro 3-2 (19)

Palermo si prepara a vivere un’altra notte da brividi al Renzo Barbera. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, scatterà subito dopo la trasferta contro il Venezia la prevendita per la semifinale di ritorno dei playoff, appuntamento che promette di trasformare ancora una volta lo stadio rosanero in una bolgia.

Secondo quanto riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il club attende soltanto l’ufficializzazione degli orari da parte della Lega Serie B prima di aprire la vendita dei tagliandi. Il Palermo conoscerà il proprio avversario dopo il turno preliminare del 12 maggio, quando il Catanzaro affronterà l’ottava classificata, al momento individuata nell’Avellino.


Valerio Tripi, nel suo approfondimento per Repubblica Palermo, evidenzia come il calendario delle semifinali sia già sostanzialmente definito: i rosanero giocheranno la gara d’andata in trasferta domenica 17 maggio, mentre il ritorno è previsto al Barbera mercoledì 20 maggio davanti al pubblico delle grandi occasioni.

L’attesa è enorme e il tema più caldo riguarda inevitabilmente la vendita libera. Come sottolinea Valerio Tripi sulle pagine di Repubblica Palermo, saranno circa 4mila i tagliandi realmente disponibili per chi non gode di alcun diritto di prelazione. Un numero ridotto che rischia di trasformare l’acquisto in una vera corsa contro il tempo in stile click day.

Il Palermo, infatti, ha predisposto due differenti fasi di prelazione per premiare i tifosi più fedeli. La prima sarà dedicata ai 16.504 abbonati stagionali, che avranno priorità sul proprio posto e potranno usufruire di prezzi agevolati. La seconda, come spiega ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, coinvolgerà i 12.112 sostenitori che hanno acquistato i biglietti delle ultime gare casalinghe o aderito al Final Pack.

Per tutti gli altri sarà battaglia aperta online e nei punti vendita autorizzati. L’entusiasmo attorno alla squadra di Inzaghi è infatti esploso nelle ultime settimane, riportando Palermo ai numeri delle stagioni più importanti dell’era Zamparini. Valerio Tripi, nell’analisi pubblicata da Repubblica Palermo, mette in evidenza il dato impressionante sulle presenze: in questo campionato il Barbera ha fatto registrare 528.973 spettatori complessivi, per una media di 27.841 tifosi a partita.

Numeri che riportano la memoria alle grandi stagioni della Serie A rosanero e che sono destinati ad aumentare ulteriormente proprio grazie alla semifinale playoff. Palermo sogna, il Barbera risponde presente. E adesso, per migliaia di tifosi, la prima partita da vincere sarà quella del biglietto.

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