Palermo, la Curva Nord Inferiore per Alessia: uno striscione che unisce tutta la città

Il calcio, a volte, riesce ad andare oltre il risultato, oltre la classifica e persino oltre i playoff. Palermo lo ha dimostrato ancora una volta nella notte, quando la Curva Nord Inferiore ha voluto stringersi attorno ad Alessia, la piccola tifosa rosanero che da tempo combatte con coraggio contro un brutto male ed è diventata simbolo di forza e resistenza per tutta la città.

Davanti a decine di tifosi è apparso uno striscione semplice ma potentissimo: “Alessia combatti”. Un messaggio diretto, carico di affetto e appartenenza, che testimonia ancora una volta il legame speciale tra Palermo e la sua gente. Perché quando uno dei propri figli soffre, il popolo rosanero risponde presente.





In questi mesi Alessia non ha mai smesso di sostenere il Palermo. Nonostante la battaglia quotidiana, la piccola tifosa ha continuato a seguire con amore la squadra di Inzaghi, diventando un esempio di attaccamento ai colori rosanero. E proprio per questo la città ha scelto di restituirle quell’affetto senza condizioni che solo Palermo sa dare.

Anche la squadra, dal canto suo, non ha mai fatto mancare vicinanza e supporto alla bambina. Segre, in particolare, è stato uno dei primi a dimostrarle affetto e sostegno, rappresentando il sentimento di tutto lo spogliatoio rosanero. Un gesto che nel tempo ha rafforzato ancora di più il legame tra Alessia e il Palermo.