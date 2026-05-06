Corriere dello Sport: “Inzaghi pensa al turnover: Pohjanpalo verso il riposo. Ranocchia ieri non si è allenato”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo cesena 2-0 (33) ranocchia Pohjanpalo

Il Palermo continua la preparazione nel centro sportivo di Torretta in vista della trasferta contro il Venezia e Pippo Inzaghi sembra orientato a varare una formazione profondamente rivisitata. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero starebbe valutando una gestione mirata delle energie e soprattutto dei cartellini in vista dei playoff.

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, i primi segnali emersi dagli allenamenti confermano l’idea di un Palermo “misto”, con diversi senatori destinati a tirare il fiato. Tra questi figura Ranocchia, uno degli uomini più utilizzati nelle ultime settimane: il centrocampista ieri non si è allenato con il gruppo dopo aver giocato senza sosta nelle ultime sei gare.


Le attenzioni principali sono rivolte soprattutto ai diffidati. Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, evidenzia come Brunori — capitano rosanero e giocatore a rischio squalifica — sia destinato a riposare completamente nella sfida del Penzo per evitare complicazioni in ottica spareggi promozione.

Discorso differente invece per Bereszynski e Magnani. Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i due difensori, pur essendo anch’essi diffidati, potrebbero comunque partire titolari. Inzaghi infatti ritiene di avere valide alternative nel reparto arretrato e sarebbe pronto a completare la linea difensiva con Veroli.

Possibili novità anche a centrocampo e in attacco. Paolo Vannini riferisce sul Corriere dello Sport che Vasic potrebbe trovare spazio dal primo minuto, mentre davanti prende quota la coppia composta da Corona e Johnsen. Fuori, almeno inizialmente, Pohjanpalo, altra scelta che confermerebbe la volontà di preservare uomini chiave in vista della fase decisiva della stagione.

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