Giornale di Sicilia: “Johnsen-Le Douaron, duello aperto: Inzaghi sceglie il partner di Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo catanzaro 3-2 (87)

Il Palermo entra nella fase decisiva della stagione e Pippo Inzaghi è chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi in vista della semifinale playoff. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, uno dei principali ballottaggi riguarda il reparto offensivo, dove Johnsen e Le Douaron si contendono una maglia da titolare alle spalle di Pohjanpalo.

Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’unico elemento praticamente intoccabile nello scacchiere offensivo rosanero sembra essere Palumbo. Il numero 5 si è preso il Palermo partita dopo partita, diventando un riferimento imprescindibile per qualità tecnica, visione di gioco e continuità di rendimento. Arrivato in estate su precisa richiesta di Inzaghi, il centrocampista ex Modena ha chiuso la stagione regolare con 3 gol e 10 assist in 34 presenze, confermandosi uno dei leader tecnici della squadra.


Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, il vero nodo riguarda invece la scelta del secondo trequartista che dovrà supportare Pohjanpalo nel sistema offensivo di Superpippo. In questo momento Johnsen sembra avere guadagnato terreno grazie alla buona prova offerta contro il Catanzaro, gara nella quale il norvegese ha trovato il suo primo gol stagionale disputando una delle migliori prestazioni dell’anno.

Il tecnico rosanero sfrutterà la trasferta contro il Venezia per raccogliere ulteriori indicazioni. Salvatore Orifici, nel suo approfondimento per il Giornale di Sicilia, sottolinea infatti come Inzaghi voglia capire se Johnsen possa realmente ribaltare le gerarchie che fino a poche settimane fa sembravano favorire Le Douaron.

Il francese, però, resta pienamente in corsa. Forte di 5 gol e 5 assist stagionali, Le Douaron rappresenta un’opzione affidabile e già abituata alle pressioni dei playoff di Serie B. Come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il numero 7 può contare anche su un curriculum importante negli spareggi promozione, elemento che potrebbe pesare nelle valutazioni finali dell’allenatore rosanero.

Inzaghi, dunque, si gode un “problema” positivo nel momento più delicato dell’anno. Palermo si prepara ai playoff e il tecnico dovrà decidere quale sarà l’uomo giusto per affiancare Palumbo e Pohjanpalo nella corsa verso la Serie A.

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