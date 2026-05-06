Palermo in lutto: scomparso Sergio Matracia, storico medico sociale rosanero

Il Palermo piange la scomparsa di Sergio Matracia, storico medico sociale del club rosanero, venuto a mancare all’età di 88 anni. Una figura profondamente legata alla storia del Palermo Calcio, alla quale ha dedicato oltre vent’anni di lavoro, professionalità e passione, accompagnando la squadra in alcune delle stagioni più significative del calcio cittadino.

Ad annunciare la notizia è stato lo stesso Palermo FC attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali: «Il Palermo FC esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sergio Matracia, storico medico sociale rosanero e zio dell’attuale responsabile sanitario Roberto Matracia».





Fratello di Totino Matracia e zio di Roberto Matracia, oggi responsabile sanitario del club, Sergio Matracia ha rappresentato per decenni un punto di riferimento assoluto all’interno dell’ambiente rosanero. Apprezzato da dirigenti, allenatori e calciatori, si è distinto nel corso della sua lunga esperienza per competenza, umanità e dedizione quotidiana.

Il suo nome resta legato a una pagina importante della storia del Palermo e del calcio siciliano, vissuta sempre dietro le quinte ma con un ruolo fondamentale nella gestione del gruppo squadra e nella crescita del club.

Anche la redazione di ilovepalermocalcio.com si unisce al dolore della famiglia Matracia e del Palermo FC, esprimendo le più sincere condoglianze per la scomparsa di Sergio Matracia.