Tuttosport: “Martinelli: «La Sampdoria merita la Serie A»”

Tommaso Martinelli si è preso la Sampdoria. A soli vent’anni, il portiere arrivato in prestito dalla Fiorentina è diventato uno dei punti fermi della squadra blucerchiata, risultando decisivo nella corsa salvezza. Nell’intervista concessa a Tuttosport, l’estremo difensore ha ripercorso i mesi vissuti a Genova, tra difficoltà, crescita personale e il sogno di riportare la Sampdoria dove, secondo lui, merita di stare: in Serie A.

Martinelli, come racconta Tuttosport, è stato uno dei protagonisti del finale di stagione della Sampdoria. Da gennaio in avanti ha mantenuto la porta inviolata in sette partite su quindici, risultando determinante anche nella sfida contro il Südtirol che ha consegnato ai blucerchiati la permanenza in Serie B grazie a due interventi decisivi.





Il giovane portiere ha parlato del forte legame creatosi con l’ambiente doriano. «Qui alla Samp mi trovo veramente bene. Sono stato subito trascinato dal tifo blucerchiato, un tifo assolutamente da Serie A e anche di più», ha spiegato Martinelli a Tuttosport, sottolineando il rapporto speciale nato con città, tifosi e squadra.

La salvezza era il primo obiettivo da raggiungere e il numero uno blucerchiato non lo nasconde. «Contro il Südtirol abbiamo chiuso il discorso, ma ora vogliamo vincere anche contro la Reggiana», ha dichiarato Martinelli nell’intervista a Tuttosport, lasciando aperta anche una piccola speranza playoff: «Non dipende solo da noi, però fino all’ultimo ci proveremo».

Nel corso dell’intervista concessa a Tuttosport, Martinelli ha analizzato anche il cambio tecnico vissuto durante la stagione. Dopo il periodo con Foti e Gregucci, l’arrivo di Lombardo ha dato nuova compattezza al gruppo. «Ci siamo uniti ancora di più, facendo di tutto per lasciare la Sampdoria in Serie B. Una piazza così dovrebbe stare in Serie A», ha raccontato il portiere.

Per Martinelli, la rosa blucerchiata ha qualità importanti e con qualche rinforzo potrebbe ambire concretamente alla promozione nella prossima stagione. «Con questi giocatori la Samp può fare bene l’anno prossimo», ha spiegato ancora il classe 2006.

Sul futuro, però, tutto resta aperto. Martinelli è in prestito dalla Fiorentina fino a giugno e non ha ancora parlato con il club viola. «Non so ancora nulla, parleremo a fine stagione», ha ammesso il portiere, che nel frattempo ha ricevuto anche l’investitura di Giovanni Galli come possibile erede di De Gea a Firenze.

Tra i riferimenti personali c’è Gianluigi Donnarumma, indicato come modello da seguire per il percorso compiuto fin da giovanissimo. Martinelli ha poi voluto ringraziare il direttore Andrea Mancini, Fredberg e Invernizzi per il mercato di gennaio che ha permesso alla Sampdoria di rialzarsi nel momento più complicato della stagione.

Infine, il messaggio che più farà piacere ai tifosi blucerchiati. «Per quello che mi ha dato la Sampdoria, mi farebbe davvero piacere cercare di riportarla in Serie A», ha concluso Martinelli su Tuttosport, confermando tutto il proprio legame con una piazza che considera lontana anni luce dalla Serie B.