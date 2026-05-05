Juve Stabia deferita per violazioni amministrative: rischio penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (99) okoro Ricciardi dalle mura ceccaroni

La Procura Federale FIGC ha ufficialmente deferito la Juve Stabia per irregolarità nei pagamenti, aprendo ora alla possibilità di una penalizzazione in classifica.

Il club campano, infatti, non avrebbe rispettato la scadenza del 16 aprile relativa ai versamenti fiscali, una violazione che potrebbe costare fino a 2 punti di penalizzazione, da scontare però nella stagione 2026/27.


Di seguito la nota integrale: «JUVE STABIA La società Juve Stabia è stata deferita per non aver provveduto, entro il termine del 16.4.2026, al versamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti e agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2026».

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