Avellino, Aiello: «Dobbiamo tentare fino alla fine di entrare nei playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
mario aiello

Il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, è intervenuto durante la trasmissione “Contatto Sport”, affrontando diversi temi legati all’attualità biancoverde, dal campo al mercato fino al futuro dell’allenatore Davide Ballardini.

Sulla sconfitta contro l’Empoli, Aiello ha dichiarato: «Sconfitta di Empoli? Non abbiamo fatto la migliore prestazione, siamo stati un po’ sottotono, abbiamo sofferto gli avversari che sulla carta comunque sono una squadra costruita per altri obiettivi. Dispiace, la sconfitta è giusta, ora però abbiamo un’altra partita e dobbiamo tentare fino alla fine di entrare nei playoff».


In merito al futuro di Ballardini, ha spiegato: «Ci parleremo con grande tranquillità a fine stagione. Abbiamo centrato l’obiettivo salvezza, ora finiamo il campionato e penso che la settimana prossima ci incontreremo. Se c’è un discorso impostato? Il mister lo vedo ogni giorno ed è preso da questa avventura ad Avellino. Spero che si possa trovare quella continuità che in passato non ha trovato in altri club, siamo contenti del lavoro, lui è felice, è chiaro che bisogna sedersi e parlarne. Lui si è messo in discussione, è tutto da verificare nel momento in cui ci andremo a sedere, ma sono fiducioso, sia sul lato suo che dal nostro lato».

Sul mercato e sugli interessi per Emanuele Pecorino e Gabriele Artistico, Aiello ha affermato: «È prematuro sicuramente. Noi abbiamo un numero di attaccanti elevato e quindi eventualmente dobbiamo prima cedere. I nomi fatti, sicuramente sono nomi che hanno destato la nostra attenzione, in particolare Artistico, ad inizio anno, lo avevamo trattato, poi è arrivato lo Spezia che ha fatto una offerta superiore e lo ha ingaggiato. Confermo gli interessi, monitoriamo la situazione, ma al momento vogliamo parlare anche prima con l’allenatore e capire che tipo di attaccante gli può servire».

Guardando alla prossima gara contro il Modena, il ds ha sottolineato: «Siamo proiettati a provare a vincere a tutti i costi la gara, dobbiamo farlo per noi stessi e per la gente. E poi il calcio è imprevedibile e può sorprendere. Vediamo di vincere la gara e poi vedremo altrove cosa succede».

Infine, su Daffara, ha concluso: «Ha fatto due parate importanti, siamo orientati a riscattarlo, anche se la Juve lo può controriscattare. Poi bisogna capire il percorso che la Juve vorrà fagli fare, se lo vuole far rimanere in B, credo che Avellino sarà una piazza ideale e anche lui sarà felice di continuare qui. Qualora vogliano fargli fare il salto in Serie A, lo saluteremo e lo ringrazieremo, contenti di averlo fatto crescere».

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