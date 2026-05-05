Carrarese, Belloni sogna i playoff: «Ci crediamo ancora, vogliamo chiudere con un record»

L’esterno della Carrarese, Niccolò Belloni, ha fatto il punto sul momento della squadra gialloblù, con uno sguardo rivolto soprattutto alla corsa playoff.

Dopo il pareggio contro il Cesena, Belloni ha analizzato così la prestazione: «La partita contro il Cesena ci lascia l’amaro in bocca, abbiamo dato tutti il massimo per cercare di arrivare alla vittoria, considerando anche che ci avrebbe dato un grande slancio in ottica play off. Purtroppo però, nonostante la mole di occasioni create, ci è mancato qualcosa in fase realizzativa, ma l’atteggiamento che la squadra ha mostrato per tutti i novanta minuti resta un elemento molto positivo».





Sul piano personale, l’esterno ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano: «Per quanto riguarda la mia crescita dal punto di vista delle prestazioni, credo che il vero segreto sia la costanza nel lavoro quotidiano, infatti, anche nei periodi in cui faticavo a trovare spazio e continuità, ho sempre messo le mie qualità e caratteristiche al servizio del gruppo, allenandomi ogni giorno con spirito e determinazione, consapevole che prima o poi sarebbe arrivato il mio momento».

Infine, uno sguardo alla sfida contro la Virtus Entella e alle residue speranze playoff: «Adesso, la nostra concentrazione dev’essere unicamente rivolta alla partita di Chiavari, perché anche se, al netto dell’ultimo pareggio, l’obiettivo playoff si è complicato notevolmente, c’è il desiderio di battere il record di punti dello scorso anno, anche per rendere ancor più memorabile la grande stagione di quest’anno».