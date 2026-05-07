Corriere dello Sport: “Palermo, squadra da playoff: Inzaghi si affida agli esperti degli spareggi”

Il Palermo si avvicina ai playoff con un’arma in più: l’esperienza. Come racconta Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, la rosa rosanero può contare su ben 17 giocatori che hanno già vissuto gli spareggi promozione, numero che sale a 18 includendo anche Pippo Inzaghi, autentico specialista della categoria.

Secondo quanto evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, alcuni elementi del gruppo giocheranno addirittura i playoff per la quinta volta in carriera. È il caso di Johnsen, già vincente in due occasioni, ma anche di Joronen, Ceccaroni e Segre, tutti protagonisti in passato di promozioni conquistate con il Venezia, seppur in stagioni differenti.





Tra gli uomini più attesi ci sarà inevitabilmente Joel Pohjanpalo. Paolo Vannini, nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, sottolinea però un curioso dato legato all’attaccante finlandese: nonostante il suo straordinario rendimento realizzativo, il bomber rosanero non è mai riuscito a segnare nei playoff. Un tabù che proverà a spezzare proprio nella corsa verso la Serie A.

Esperienza importante anche per Ranocchia, Gyasi e Gomis. Il Corriere dello Sport, attraverso il racconto di Paolo Vannini, ricorda in particolare il contributo decisivo dato da Gyasi nello Spezia di Italiano promosso nel 2019/2020 grazie al gol realizzato contro il Frosinone. Presenze nei playoff anche per Gomes, Pierozzi, Blin, Vasic e Le Douaron, oltre a Peda e Veroli.

Paolo Vannini evidenzia sul Corriere dello Sport come anche leader esperti come Magnani e Augello abbiano già assaggiato la tensione degli spareggi promozione, pur con esiti poco fortunati nelle loro precedenti esperienze rispettivamente con Perugia e Spezia.

Il Palermo, del resto, è ormai abituato alla “coda” della stagione. Questo sarà infatti il terzo playoff consecutivo dell’era City Football Group. Paolo Vannini ricorda sul Corriere dello Sport il cammino del 2023 con Mignani fino alla semifinale contro il Venezia e soprattutto la delusione dello scorso anno, culminata nell’eliminazione contro la Juve Stabia dopo una stagione vissuta tra forti tensioni ambientali.

Ma nella memoria collettiva della piazza resta ancora vivido soprattutto il percorso straordinario del Palermo di Baldini nel 2021/2022, quando i rosanero conquistarono la promozione dalla Serie C alla Serie B attraverso playoff memorabili. Ed è proprio quello spirito che Inzaghi vuole ritrovare: unità tra squadra e tifosi, compattezza mentale e capacità di esaltarsi nei momenti decisivi.

Nel frattempo il tecnico rosanero continua a lavorare sulle rotazioni in vista della trasferta di Venezia. Paolo Vannini riferisce sul Corriere dello Sport che Inzaghi starebbe preparando un Palermo ancora inedito, alternando chi ha bisogno di minutaggio a chi invece necessita di recuperare energie. Pohjanpalo, salvo sorprese, dovrebbe riposare proprio al Penzo, lo stadio che lo ha trasformato in idolo assoluto del popolo lagunare.