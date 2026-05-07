Repubblica Palermo: “Mondello, parte in anticipo l’isola pedonale sul lungomare”

Mondello si prepara all’estate anticipando la pedonalizzazione del lungomare. Da domani scatterà infatti l’isola pedonale su viale Regina Elena, con qualche settimana di anticipo rispetto alla tradizionale data del primo giugno. Una scelta voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla insieme all’assessore alla Mobilità Maurizio Carta, in vista di una stagione particolarmente delicata per la borgata marinara.

Come racconta Claudia Brunetto su Repubblica Palermo, il provvedimento resterà in vigore fino al 30 settembre e arriva mentre Mondello attende ancora il pronunciamento del Consiglio di giustizia amministrativa previsto per il 14 maggio sul futuro della gestione della spiaggia. Una decisione che potrebbe incidere direttamente sul destino della storica concessione Italo-Belga e sull’eventuale suddivisione del litorale in tredici lotti differenti attraverso nuovi bandi regionali.





L’intervento conferma sostanzialmente il modello già adottato negli ultimi anni. Ampi tratti di viale Regina Elena saranno chiusi al traffico veicolare, con accessi consentiti soltanto a specifiche categorie autorizzate. Prevista inoltre una zona a traffico limitato nell’area attorno alla piazza nelle fasce serali, dalle 20 alle 24, con estensione fino all’una nei prefestivi e nei festivi.

Secondo quanto riportato da Repubblica Palermo, la pedonalizzazione sarà accompagnata da un potenziamento del trasporto pubblico. Le linee degli autobus verranno deviate su viale Principe di Scalea e saranno riorganizzati gli spazi stradali con nuove aree dedicate a pedoni, ciclisti e operazioni di carico e scarico merci.

Torneranno operative anche le navette Amat. Il servizio sarà gratuito per i residenti di Palermo, mentre i non residenti pagheranno un ticket di cinquanta centesimi. «L’obiettivo è favorire l’utilizzo del trasporto pubblico e diminuire l’impatto del traffico veicolare nelle borgate marinare», ha spiegato il presidente di Amat Giuseppe Mistretta nelle dichiarazioni riportate da Claudia Brunetto su Repubblica Palermo.

Le linee previste saranno quattro: la 84 dal parcheggio Galatea alla Torre, la 86 dalla Torre all’Addaura, la 87 dalla Torre a Partanna Mondello e la 88 da Punta Barcarello a Punta Mare, che entrerà in funzione nelle prossime settimane. Intanto sono già entrati in vigore i nuovi orari del parcheggio Mongibello, che fino al 30 settembre resterà aperto e custodito dalle 8 alle 24.

«La decisione di anticipare la pedonalizzazione nasce per agevolare la vivibilità del lungomare di Mondello», hanno dichiarato il sindaco Lagalla e l’assessore Carta. L’obiettivo dell’amministrazione è valorizzare la vocazione turistica della borgata marinara e migliorare la qualità degli spazi urbani attraverso nuove attività di animazione socio-culturale e arredi dedicati.

Nel frattempo Mondello continua a essere presa d’assalto ogni fine settimana da migliaia di persone, nonostante la presenza dei cantieri ancora aperti nella piazza centrale. Una situazione che accompagnerà la borgata per tutta l’estate, mentre la città aspetta il verdetto decisivo sulla gestione del litorale.