Abusi su un calciatore quattordicenne, arrestato allenatore

(Napoli) Avrebbe abusato di un allievo della sua scuola di calcio. Per questo motivo un allenatore di 58 anni è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’inchiesta hanno preso il via a seguito della denuncia presentata dai genitori della vittima, un ragazzino non ancora 14enne. Le violenze sarebbero avvenute all’interno della scuola, secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Napoli e coordinate dalla Procura della Repubblica – IV Sezione Indagini su violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione, procuratore aggiunto Falcone. L’allenatore era già stato condannato per i reati di violenza sessuale aggravata, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico commessi all’interno della stessa scuola di calcio ai danni di altro ragazzino, anche in questo non ancora quattordicenne. Sono in corso accertamenti per verificare se vi sono altre vittime.

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