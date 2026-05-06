Venezia–Palermo, allarme truffe: biglietti fantasma e tifosi raggirati sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
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Dopo il sold-out registrato allo stadio Penzo per la sfida contro il Palermo, si è verificato un grave episodio di truffe ai danni dei tifosi.

Secondo quanto riportato da “PianetaSerieB”, alcuni malviventi avrebbero approfittato dell’esaurimento dei biglietti per mettere in atto un sistema di raggiro online, colpendo almeno una decina di persone.


Il meccanismo sarebbe stato sempre lo stesso: profili falsi che proponevano la vendita di biglietti ormai introvabili, con pagamenti richiesti su carte Postepay intestate a soggetti reali o apparentemente credibili. Una volta ricevuto il denaro, però, i truffatori facevano perdere immediatamente le proprie tracce senza consegnare alcun tagliando d’ingresso.

Diversi tifosi, resisi conto dell’inganno, si sono rivolti alla Polizia Postale, fornendo screenshot delle conversazioni e i dati dei pagamenti effettuati. Un episodio che ha scatenato indignazione, soprattutto per il fatto che gli autori della truffa avrebbero sfruttato la forte domanda di biglietti per una partita molto attesa.

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