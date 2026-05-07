Repubblica: “Palermo, pronta la piscina del Conca d’Oro: nuovi spazi per nuoto e pallanuoto”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
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Palermo ritrova nuovi spazi dedicati allo sport acquatico. A pochi mesi dalla prevista riconsegna della piscina comunale di viale del Fante, arriva infatti la nuova struttura del Conca d’Oro, destinata a ospitare le società sportive cittadine impegnate nel nuoto e nella pallanuoto. Come racconta Tullio Filippone su Repubblica Palermo, l’impianto è stato realizzato dalla società Immobiliare Malù, che gestisce il centro commerciale, grazie anche alla mediazione del Comune.

La nuova piscina nasce con l’obiettivo di offrire una soluzione alternativa alle società sportive palermitane, rimaste negli ultimi anni senza spazi adeguati a causa dei lavori di recupero della storica struttura comunale. L’impianto di Fondo Raffo, costruito vicino allo Zen, rappresenta così una risposta concreta alle esigenze del movimento sportivo cittadino.


Secondo quanto riportato da Tullio Filippone su Repubblica Palermo, il percorso che ha portato alla realizzazione della piscina non è stato semplice. Dopo i tentativi falliti di costruire una vasca a Borgo Nuovo e nell’area dell’ex pallone dei Mondiali del 1990 in viale del Fante, il Comune ha deciso nel marzo 2024 di recuperare una vecchia convenzione del 2012 risalente all’epoca Zamparini.

L’accordo prevedeva che la società immobiliare legata al centro commerciale destinasse un’area alla realizzazione di impianti sportivi aperti alla città. Sulla base di quella convenzione, Immobiliare Malù ha portato avanti il progetto fino alla costruzione della nuova struttura.

Il percorso si è ulteriormente complicato quando la società è finita in liquidazione giudiziale. «Ad agosto del 2025 tutto si è sbloccato e in un anno abbiamo completato l’impianto», ha spiegato Vincenzo Masciello, commercialista del collegio dei curatori, nelle dichiarazioni riportate da Repubblica Palermo. Lo stesso Masciello ha inoltre annunciato che entro un paio di mesi verrà completata anche la restante area sportiva, comprensiva dei campi di padel.

La piscina, lunga 33 metri e larga 25, è omologata anche per le partite di pallanuoto e sarà affiancata da ulteriori spazi destinati non solo allo sport, ma anche ad attività sociali per il quartiere.

Anche il sindaco Roberto Lagalla ha sottolineato l’importanza dell’intervento: «È un’opera che arricchisce l’offerta sportiva della città e valorizza un’area significativa anche dal punto di vista sociale». Il primo cittadino ha poi confermato che la piscina comunale di viale del Fante dovrebbe essere restituita ai palermitani entro la fine del 2026.

Per Palermo si tratta dunque di un passo importante verso il rilancio dell’impiantistica sportiva cittadina, in un settore che negli ultimi anni aveva vissuto numerose difficoltà strutturali.

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