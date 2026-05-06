Cesena, visita speciale per Klinsmann dopo l’infortunio di Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
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Il Cesena si stringe attorno a Jonathan Klinsmann dopo il terribile infortunio rimediato nella sfida contro il Palermo. Il portiere americano, operato lo scorso 22 aprile in Germania dopo la frattura alla prima vertebra cervicale causata dal duro scontro di gioco con Ranocchia nei minuti finali di Palermo-Cesena, continua il proprio percorso di recupero ricevendo il pieno sostegno del club bianconero.

Come riportato dal Corriere di Romagna, nella giornata di ieri il direttore generale Corrado Di Taranto, insieme al consigliere d’amministrazione Massimo Agostini e a Nicholas Aiello, ha raggiunto Klinsmann presso la clinica ortopedica dell’Heidelberg University Hospital. I dirigenti del Cesena hanno trascorso l’intera giornata accanto all’estremo difensore statunitense, volando prima a Francoforte e poi trasferendosi nella struttura tedesca dove il calciatore sta proseguendo la riabilitazione.


Le notizie che arrivano dalla Germania sono incoraggianti. Il Corriere di Romagna evidenzia infatti come Klinsmann stia reagendo molto bene alle cure dopo l’intervento chirurgico effettuato per stabilizzare la frattura cervicale riportata nel violento impatto con il centrocampista rosanero Ranocchia. Il prossimo controllo medico è previsto all’inizio di giugno e servirà a definire con maggiore precisione i tempi di recupero del portiere bianconero.

Nel frattempo il Cesena continua la preparazione in vista dell’ultima giornata di campionato contro il Padova, in programma venerdì sera allo stadio Manuzzi. Secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, Ashley Cole può lavorare con l’intera rosa a disposizione, senza ulteriori problemi fisici registrati nelle ultime sedute a Villa Silvia.

Il Corriere di Romagna sottolinea inoltre come prosegua la prevendita dei biglietti per la sfida contro il Padova, con la curva Ferrovia riservata agli studenti degli istituti scolastici del comune di Cesena e ai giovani delle società affiliate insieme ai rispettivi accompagnatori.

Resta però forte l’attenzione sulle condizioni di Klinsmann, protagonista suo malgrado di uno degli episodi più drammatici dell’intera stagione di Serie B. Con la visita in Germania, il Cesena ha voluto manifestare concretamente vicinanza e sostegno a uno dei leader della squadra.

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