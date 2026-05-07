Giornale di Sicilia: “Turnover a centrocampo. Motori accesi per i play-off”

Il centrocampo del Palermo resta una delle certezze assolute della stagione rosanero, ma in vista dei playoff Pippo Inzaghi vuole ampliare ulteriormente le proprie rotazioni. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la sfida di domani sera contro il Venezia servirà soprattutto a valutare uomini e alternative in un reparto che per gran parte dell’anno ha avuto gerarchie molto definite.

Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la coppia composta da Ranocchia e Segre rappresenta ormai da agosto il cuore del centrocampo rosanero. Un tandem che Inzaghi ha praticamente sempre confermato, salvo assenze obbligate, grazie alla capacità di garantire equilibrio, qualità e intensità in entrambe le fasi di gioco.





Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Salvatore Orifici, evidenzia come proprio Ranocchia e Segre restino i titolarissimi designati anche per la semifinale playoff. Tuttavia la trasferta del Penzo offrirà al tecnico l’occasione per testare le alternative e concedere spazio a chi potrebbe diventare prezioso nella fase decisiva della stagione.

Nel corso del campionato Inzaghi ha alternato principalmente Ranocchia con Blin e Segre con Gomes. Ma nelle ultime settimane, come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, a scalare le gerarchie è stato Samuel Giovane, utilizzato anche dal primo minuto contro il Catanzaro accanto a Ranocchia.

Gomes, invece, è tornato gradualmente a disposizione dopo un periodo complicato dal punto di vista fisico e punta ora a ritagliarsi un ruolo importante nei playoff. Il match contro il Venezia sarà fondamentale proprio per comprendere le intenzioni di Inzaghi in vista della post-season.

Salvatore Orifici riferisce sul Giornale di Sicilia che Blin potrebbe avere una chance da titolare al Penzo al posto di Ranocchia, probabilmente in coppia con uno tra Segre e Gomes. Il francese ex Lecce, però, arriva da settimane difficili e da un evidente ridimensionamento nelle rotazioni del tecnico rosanero.

A pesare, secondo quanto evidenzia ancora il Giornale di Sicilia, è stata soprattutto la prestazione negativa contro il Mantova, gara nella quale Blin rischiò di compromettere il risultato causando il rigore del 2-1 dopo un’espulsione pesante. Da quel momento il minutaggio del centrocampista si è drasticamente ridotto.

La sfida contro il Venezia, dunque, avrà un significato particolare anche per chi cerca spazio e considerazione all’interno del gruppo. Perché se è vero che la classifica ormai conta poco, Inzaghi sa benissimo che per affrontare i playoff serviranno energie, alternative e una rosa pronta a rispondere presente in ogni momento.

Ecco perché il Penzo rappresenterà molto più di un semplice ultimo turno di regular season: sarà una prova generale verso l’obiettivo più importante, il ritorno in Serie A.