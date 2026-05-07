Il Mattino: “Juve Stabia, la nuova proprietà ha un capitale di soli 2mila euro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
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Castellammare di Stabia prova a stringersi attorno alla Juve Stabia nel momento più delicato della stagione. Mentre la squadra continua a inseguire il sogno Serie A sul campo, fuori cresce la tensione dopo il deferimento notificato al club e il caos societario che da settimane tiene con il fiato sospeso tifosi e città. Come racconta Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, sabato pomeriggio andrà in scena un corteo organizzato dai sostenitori gialloblù per chiedere chiarezza sul futuro della società.

L’appuntamento è fissato sul lungomare di Castellammare, da dove partirà il corteo diretto verso Palazzo Farnese, sede del Comune. La protesta nasce dalla preoccupazione crescente per una situazione societaria definita da molti paradossale: da una parte una squadra protagonista in campionato e già qualificata ai playoff, dall’altra un club attraversato da continui cambi di proprietà, dimissioni e incertezze economiche.


Secondo quanto riportato da Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, la crisi è iniziata con l’uscita di scena del presidente Langella e il passaggio del club alla Brera Holdings. Successivamente sono arrivate le vicende legate ai presidenti esecutivi Polcino e Scacciavillani, fino alla cessione della società dalla Solmate alla Stabia Capital per la cifra simbolica di un euro.

Il nuovo proprietario Francesco Agnello, però, non si è ancora presentato ufficialmente a Castellammare. Prima avrebbe giustificato l’assenza con un viaggio di lavoro all’estero, poi avrebbe delegato un legale per avviare i primi contatti con gli amministratori giudiziari Scarpa e Ferrara. Al momento, però, non sarebbero stati compiuti passi concreti e in Lega non risulterebbero ancora depositati né l’atto di vendita né la documentazione relativa ai requisiti economici e patrimoniali richiesti.

Il timore dei tifosi nasce anche dai precedenti legati allo stesso Agnello. Come ricorda Il Mattino, l’imprenditore originario di Torre Annunziata aveva già vissuto un’esperienza problematica con l’Ancona, senza riuscire a formalizzare l’iscrizione del club. Per questo motivo durante l’ultima gara contro il Frosinone dagli spalti sono partiti cori contro l’attuale proprietà con l’invito esplicito a cedere la società.

Nelle ultime ore, però, filtrano anche segnali di speranza. Secondo le indiscrezioni raccolte da Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, sarebbero più di uno i gruppi interessati a rilevare la Juve Stabia, compresa una cordata locale vicina ad alcuni sponsor già presenti accanto al club.

Ieri intanto gli amministratori giudiziari hanno diffuso un lungo comunicato per spiegare la situazione della società e chiarire le ragioni del deferimento, che dovrebbe comportare una penalizzazione di due punti nella prossima stagione. Nel documento viene evidenziato come il club sia stato improvvisamente abbandonato dal socio unico Solmate e lasciato senza un reale supporto finanziario da parte della nuova proprietà.

Gli amministratori hanno però sottolineato anche il ruolo fondamentale svolto dagli sponsor, grazie ai quali è stato possibile garantire il pagamento degli stipendi ai tesserati e dei contributi previdenziali, consentendo così alla Juve Stabia di guardare al futuro «con moderato ottimismo».

Nel frattempo anche la politica locale si muove. Il consigliere comunale Mario Apuzzo, per Base Popolare Democratici e Progressisti, ha chiesto ufficialmente al sindaco Vicinanza di chiarire quali iniziative l’amministrazione intenda adottare per salvaguardare il futuro della Juve Stabia.

Intanto la squadra resta concentrata sul campo: domani la trasferta contro il Südtirol chiuderà la stagione regolare, prima del preliminare playoff contro il Modena in programma martedì.

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