Playoff Serie B, ufficiali date e orari: il Palermo giocherà il 17 e 20 maggio

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
palermo catanzaro 3-2 (146)

La Lega Serie B ha ufficializzato date e orari dei playoff promozione e degli eventuali playout della stagione 2025/2026. Il Palermo, forte del quarto posto già blindato, entrerà in scena direttamente in semifinale, evitando così il turno preliminare.

I rosanero di Filippo Inzaghi scenderanno in campo per la gara d’andata della semifinale domenica 17 maggio alle ore 20:00 in trasferta contro la vincente del preliminare tra la quinta e l’ottava classificata. Il ritorno al Renzo Barbera è invece fissato per mercoledì 20 maggio alle ore 20:00.


Il Palermo attende ora di conoscere il proprio avversario, che uscirà dalla sfida del turno preliminare in programma martedì 12 maggio alle ore 21:00 tra la quinta e l’ottava della regular season. Al momento l’ottavo posto è occupato dall’Avellino, mentre la griglia definitiva verrà completata dopo l’ultima giornata di campionato.

Ecco il calendario completo ufficializzato dalla Lega Serie B:

Playoff Serie B 2025/2026
Turno preliminare (gara secca)
Martedì 12 maggio 2026
6ª vs 7ª – ore 18:45
Martedì 12 maggio 2026
5ª vs 8ª – ore 21:00

Semifinali – Andata
Sabato 16 maggio 2026
6ª/7ª vs 3ª – ore 20:00
Domenica 17 maggio 2026
5ª/8ª vs 4ª (Palermo) – ore 20:00

Semifinali – Ritorno
Martedì 19 maggio 2026
3ª vs 6ª/7ª – ore 20:00
Mercoledì 20 maggio 2026
4ª (Palermo) vs 5ª/8ª – ore 20:00

Finali
Domenica 24 maggio 2026 – andata ore 20:00
Venerdì 29 maggio 2026 – ritorno ore 20:00

La gara di ritorno della finale verrà disputata sul campo della squadra meglio classificata al termine della regular season.

Ufficializzati anche gli orari dei playout salvezza:

Venerdì 15 maggio 2026 – andata ore 20:00
Venerdì 22 maggio 2026 – ritorno ore 20:00

Il Palermo, dunque, può già programmare la propria marcia verso la Serie A. Con il vantaggio del ritorno al Barbera e della qualificazione in caso di perfetta parità complessiva, la squadra di Inzaghi proverà a sfruttare il fattore casa per inseguire il ritorno nel massimo campionato.

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