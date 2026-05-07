Empoli, Haas: «Contro il Monza giochiamo la partita della vita»

Intervistato ai microfoni di del Tg3, il centrocampista del Monza, Nicolas Haas, ha parlato dell’ultimo match di campionato contro il Monza, fondamentale per i toscani per centrare l’obiettivo salvezza.

«Noi ci giochiamo sportivamente la vita e anche il Monza vorrà conquistare i tre punti per raggiungere direttamente la Serie A – ha spiegato Haas -. Sarà una battaglia dura, ma noi siamo pronti e daremo davvero tutto»





Il centrocampista ha poi fatto un bilancio su questa annata: «È stata una stagione piena di difficoltà, andata come è andata, però siamo rimasti uniti come squadra. Vedo i ragazzi pronti a dare tutto in campo e consapevoli dell’importanza della partita che ci aspetta. Alla fine conta una cosa sola: restare in Serie B»

Infine, un pensiero per i tifosi: «Posso solo dire grazie: ci hanno spinto fino alla fine, non hanno mai mollato e ci hanno sempre creduto. Sono davvero grato per esserci sempre stati accanto. Noi ci crediamo al cento per cento. Con le nostre qualità e le nostre capacità possiamo ottenere un buon risultato. Daremo tutto e sono convinto che riusciremo a portarla a casa»