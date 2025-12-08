Serie A: Parma avanti 1-0 in casa del Pisa dopo i primi 45
Si è appena conclusa la prima frazione di gioco tra Pisa e Parma. Vantaggio per la formazione di Cuesta dopo i primi 45, che sblocca il risultato sul finale di primo tempo.
Inizio di partita che fatica a decollare, con nessuna vera occasione. Al 13′ arriva la prima occasione dell’incontro per i ducali: Benedyczak, servito da Bernabé, conclude con un diagonale potente che Scuffet respinge. Nel finale l’estremo difensore dei toscani salva nuovamente il risultato dopo un tiro deviato da Caracciolo, ma niente può pochi minuti dopo sul rigore trasformato da Benedyczak che porta in vantaggio il Parma.