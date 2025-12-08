Serie B: avanti il Monza contro il Sudtirol, Venezia sotto ad Avellino dopo i primi 45. I risultati parziali
Si sono appena conclusi i primi tempi dei match di Serie BKT in programma per le ore 15.00. Va al riposo in vantaggio per 1-0 la capolista Monza, impegnata nell’incontro casalingo contro il Sudtirol: decide al momento la gara la rete al 32′ di Carboni. Sotto 1-0 il Venezia in casa dell’Avellino dopo i primi 45 minuti di gioco. A sbloccare il risultato è il gol al 41′ di Missori, che regala il momentaneo vantaggio ai campani. Avanti anche il Frosinone contro la Juve Stabia. Di seguito i risultati parziali:
Avellino-Venezia 1-0
Frosinone-Juve Stabia
Mantova-Reggiana 0-0
Monza-Sudtirol 1-0
Padova-Cesena 0- 0