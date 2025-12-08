Serie B: avanti il Monza contro il Sudtirol, Venezia sotto ad Avellino dopo i primi 45. I risultati parziali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025

Si sono appena conclusi i primi tempi dei match di Serie BKT in programma per le ore 15.00. Va al riposo in vantaggio per 1-0 la capolista Monza, impegnata nell’incontro casalingo contro il Sudtirol: decide al momento la gara la rete al 32′ di Carboni. Sotto 1-0 il Venezia in casa dell’Avellino dopo i primi 45 minuti di gioco. A sbloccare il risultato è il gol al 41′ di Missori, che regala il momentaneo vantaggio ai campani. Avanti anche il Frosinone contro la Juve Stabia. Di seguito i risultati parziali:

Avellino-Venezia 1-0

Frosinone-Juve Stabia

Mantova-Reggiana 0-0

Monza-Sudtirol 1-0

Padova-Cesena 0- 0

Ultimissime

Serie B: il Frosinone cala il tris e conquista la vetta, non vanno oltre il pari Monza e Venezia. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025

Serie A: vittoria del Parma per 1-0 in casa del Pisa. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025

Modena-Catanzaro, Sottil: «Tanta rabbia per una sconfitta surreale»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025

Serie C girone B: l’Ascoli cala il tris contro il Forli, termina in parità tra Carpi e Vis Pesaro. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025

Serie C girone A: vince il Lecco contro l’Alcione Milano, pari tra Albinoleffe e Ospitaletto. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025