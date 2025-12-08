Serie C girone A: vince il Lecco contro l’Alcione Milano, pari tra Albinoleffe e Ospitaletto. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si sono appena conclusi i match del pomeriggio del girone A del campionato di Serie C. Vittoria casalinga per il Lecco, che si impone sull’Alcione Milano con il risultato di 1-0: decisiva la rete al 41′ di Sipos, che regala i tre punti alla sua squadra. Viene fermata sul pari la Virtus Verona nel match contro la Pergolettese. Alla rete di Fiorin per i padroni di casa, risponde Parker al 29′ che porta il match sul definitivo risultato di 1-1. Pari anche tra Albinoleffe e Ospitaletto. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Albinoleffe-Ospitaletto 1-1 (49′ Guarneri; 69′ Gusu)
Lecco-Alcione Milano 1-0 (41′ Sipos)
Virtus Verona-Pergolettese 1-1 (10′ Fiorin; 29′ Parker)
Giana Erminio-Triestina 1-1 (8′ Vitale; 50′ Vertainen) (Ancora in corso)
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza – 43
Lecco – 33
Brescia – 30
Cittadella – 28
Inter U23 – 27
Alcione Milano – 27
Pro Vercelli – 24
Trento – 23
Renate – 23
Dolomiti Bellunesi – 21
Giana Erminio – 21
Lumezzane – 21
Novara – 20
AlbinoLeffe – 28
Arzignano – 18
Ospitaletto – 16
Pergolettese – 15
Virtus Verona – 14
Pro Patria – 12
Triestina – -4