Serie C girone A: vince il Lecco contro l’Alcione Milano, pari tra Albinoleffe e Ospitaletto. I risultati finali e la classifica aggiornata

Si sono appena conclusi i match del pomeriggio del girone A del campionato di Serie C. Vittoria casalinga per il Lecco, che si impone sull’Alcione Milano con il risultato di 1-0: decisiva la rete al 41′ di Sipos, che regala i tre punti alla sua squadra. Viene fermata sul pari la Virtus Verona nel match contro la Pergolettese. Alla rete di Fiorin per i padroni di casa, risponde Parker al 29′ che porta il match sul definitivo risultato di 1-1. Pari anche tra Albinoleffe e Ospitaletto. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Albinoleffe-Ospitaletto 1-1 (49′ Guarneri; 69′ Gusu)

Lecco-Alcione Milano 1-0 (41′ Sipos)

Virtus Verona-Pergolettese 1-1 (10′ Fiorin; 29′ Parker)

Giana Erminio-Triestina 1-1 (8′ Vitale; 50′ Vertainen) (Ancora in corso)

LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza – 43

Lecco – 33

Brescia – 30

Cittadella – 28

Inter U23 – 27

Alcione Milano – 27

Pro Vercelli – 24

Trento – 23

Renate – 23

Dolomiti Bellunesi – 21

Giana Erminio – 21

Lumezzane – 21

Novara – 20

AlbinoLeffe – 28

Arzignano – 18

Ospitaletto – 16

Pergolettese – 15

Virtus Verona – 14

Pro Patria – 12

Triestina – -4