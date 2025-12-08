Serie C girone B: l’Ascoli cala il tris contro il Forli, termina in parità tra Carpi e Vis Pesaro. La classifica aggiornata

Sono da poco terminati gli incontri del girone B del campionato di Serie C. Vittoria importante dell’Ascoli, che si impone nel match casalingo contro il Forli con il risultato di 3-0. A segno per i padroni di casa Gori, che firma due gol nella prima frazione di gioco, e D’Uffizi che chiude l’incontro al 52′ con la rete del tris. Non vanno invece oltre i pari Carpi e Vis Pesaro: sbloccano il risultato al 33′ i biancorossi con la rete di Gerbi, nel finale di match trovano il pareggio gli ospiti grazie alla rete di Stabile. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Ravenna – 41

Arezzo – 38

Ascoli – 32

Guidonia – 25

Carpi – 25

Pineto – 24

Ternana – 24

Vis Pesaro – 21

Forlì – 21

Pianese – 21

Campobasso – 21

Juventus U23 – 19

Gubbio – 19

Livorno – 18

Sambenedettese – 18

Bra – 14

Perugia – 12

Pontedera – 12

Torres – 9

Rimini – 0