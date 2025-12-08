Serie C girone B: l’Ascoli cala il tris contro il Forli, termina in parità tra Carpi e Vis Pesaro. La classifica aggiornata
Sono da poco terminati gli incontri del girone B del campionato di Serie C. Vittoria importante dell’Ascoli, che si impone nel match casalingo contro il Forli con il risultato di 3-0. A segno per i padroni di casa Gori, che firma due gol nella prima frazione di gioco, e D’Uffizi che chiude l’incontro al 52′ con la rete del tris. Non vanno invece oltre i pari Carpi e Vis Pesaro: sbloccano il risultato al 33′ i biancorossi con la rete di Gerbi, nel finale di match trovano il pareggio gli ospiti grazie alla rete di Stabile. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Ravenna – 41
Arezzo – 38
Ascoli – 32
Guidonia – 25
Carpi – 25
Pineto – 24
Ternana – 24
Vis Pesaro – 21
Forlì – 21
Pianese – 21
Campobasso – 21
Juventus U23 – 19
Gubbio – 19
Livorno – 18
Sambenedettese – 18
Bra – 14
Perugia – 12
Pontedera – 12
Torres – 9
Rimini – 0