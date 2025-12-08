Modena-Catanzaro, Sottil: «Tanta rabbia per una sconfitta surreale»

In seguito al match tra Modena e Catanzaro, vinto dai giallorossi con il risultato di 1-2, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei canarini, Andrea Sottil.

«Difficile trovare le parole, la rabbia è tanta – ha dichiarato il tecnico -. Abbiamo fatto per l’ennesima volta una grande prestazione, siamo qua a parlare di una sconfitta veramente surreale: due pali, le occasioni di Santoro, Di Mariano, Pyhhtia…Senza subire tra l’altro niente»

Sottil ha poi commentato la rete del pari da parte del Catanzaro: «Sul gol dell’1-1 non ci sono immagini chiare, è un episodio assurdo: dall’unica ripresa che c’è si vede che la palla non entra, senza la certezza non si può convalidare il gol»

Infine, il tecnico ha dichiarato: «Accettiamo il verdetto del campo, purtroppo è un periodo dove gli episodi non ci girano a favore, dobbiamo essere a bravi a tornare a farli girare dalla nostra parte»