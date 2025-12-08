Serie A: vittoria del Parma per 1-0 in casa del Pisa. La classifica aggiornata
Termina con il successo dei ducali il match tra Pisa e Parma. Trasferta vittoriosa per la formazione di mister Cuesta, che porta a casa tre punti importanti per la classifica.
Inizio di partita che fatica a decollare, con nessuna vera occasione. Al 13′ arriva la prima occasione dell’incontro per i ducali: Benedyczak, servito da Bernabé, conclude con un diagonale potente che Scuffet respinge. Nel finale l’estremo difensore dei toscani salva nuovamente il risultato dopo un tiro deviato da Caracciolo, ma niente può pochi minuti dopo sul rigore trasformato da Benedyczak che porta in vantaggio il Parma.
Nella seconda frazione di gioco i nerazzurri provano a trovare la via del pari, ma i ducali gestiscono bene il risultato portando a casa l’intera posta in palio. Con questi tra punti il Parma sale a quota 14 punti in classifica, mentre resta fermo al terzultimo posto il Pisa a quota 10. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
1. Napoli – 31
2. Inter – 30
3. Milan – 28
4. Roma – 27
5. Bologna – 25
6. Como – 24
7. Juventus – 23
8. Sassuolo – 20
9. Cremonese – 20
10. Lazio – 19
11. Udinese – 18
12. Atalanta – 16
13. Torino – 14
14. Cagliari – 14
15. Parma – 14
16. Lecce – 13
17. Genoa – 11
18. Pisa – 10
19. Verona – 9
20. Fiorentina – 6