Il Palermo celebra sui social i 24 gol in campionato di Pohjanpalo (Video)

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palermo cesena 2-0 (30) Pohjanpalo

Una stagione da incorniciare quella dell’attaccante del Palermo, Joel Pohjanpalo. Infatti, nelle 38 gare disputate in questo campionato di Serie B, il centravanti finlandese ha messo a segno ben 24 gol, aggiudicandosi il “Pablito” ovvero il premio di capocannoniere del campionato cadetto.

Attraverso un video pubblicato sui propri canali social ufficiali, il club ha celebrato la grande annata del bomber alla corte di mister Inzaghi. La clip ritrae tutte le reti messe a segno quest’anno dal calciatore: la stagione, però, non è ancora terminata, con l’ormai imminente inizio dei playoff.


 

 

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