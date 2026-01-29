Europa League: il Bologna vince a Tel Aviv, la Roma non va oltre il pari contro il Panathinaikos. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 225337

Si sono appena conclusi i 18 match della serata di Europa League, valevoli per l’ultima giornata della fase a girone unico della competizione. Trova un importante vittoria esterna il Bologna, che porta a casa i tre punti dalla trasferta contro il Maccabi Tel Aviv. Un successo importante per la formazione di mister Italiano: a segno nel primo tempi Rowe, ad inizio ripresa Orsolini e nel finale chiude il match la rete di Pobega, con l’incontro che termina sul risultato di 0-3. Riesce a portare a casa un importante pareggio la Roma, dopo esser rimasta in 10 al 15′ del primo tempo: dopo il vantaggio dei padroni di casa al 58′ firmato da Taborda, i giallorossi trovano all’80’ la rete del pari grazie a Ziolkowski, che permette alla formazione di Gianpiero Gasperini di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Vincono anche Lilla, Porto e Aston Villa. Di seguito i risultati finali:

Aston Villa – Salzburg 3-2

Basilea – Plzen 0-1

Betis – Feyenoord 2-1

Celtic – Utrecht 4-2

FC Porto – Rangers 3-1

FCSB – Fenerbahce 1-1

G.A. Eagles – Braga 0-0

Genk – Malmo FF 2-1

Lilla – Friburgo 1-0

Lione-Paok 4-2

Ludogorets-Nizza 1-0

M.Tel Aviv-Bologna 0-3

Midtjylland-Din.Zagabria 2-0

Nottingham-Ferencvaros 4-0

Panathinaikos-Roma 1-1

Stella Rossa-Celta Vigo 1-1

Stoccarda- Young Boys 3-2

Sturm Graz-Brann 1-0

