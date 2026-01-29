Padova, fatta per Caprari dal Monza: domani le visite mediche

In occasione del suo 116° compleanno, il Padova si regala un importante rinforzo per la categoria. Infatti, secondo quanto riportato da “Skysport, i biancoscudati hanno chiuso la trattativa con il Monza per Gianluca Caprari, che svolgerà domani le visite mediche.

Dopo aver trovato poco spazio con i brianzoli in questa prima metà di stagione, l’attaccante arriva in veneto a titolo definito e firmerà un contratto di un anno e mezzo, con scadenza fissata a giugno 2027. Caprari è dunque pronto per questa nuova avventura in Serie B.