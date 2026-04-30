Venezia verso lo Spezia, Stroppa: «Domani uno squadrone, servirà attenzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
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Alla vigilia della sfida contro lo Spezia, l’allenatore del Venezia Giovanni Stroppa è intervenuto in conferenza stampa, analizzando il momento della squadra e le insidie del match prima dell’ultima sfida che è quella contro il Palermo all’ultima giornata.

Sull’approccio alla gara, Stroppa ha dichiarato: «Affrontiamo la gara con lo spirito di sempre, cercando di portare a casa il risultato attraverso quello che sappiamo fare. Ritrovo lo stesso campo e lo stesso arbitro di un anno fa, ma non guardo queste cose, non mi interessano. Sono totalmente concentrato sulla squadra e su quello che deve fare».


Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza della preparazione settimanale: «Molte volte si dice che questo tipo di sfide si preparano da sole, noi abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e la squadra è ben mentalizzata. Non voglio sminuire l’importanza della partita, ma in questo momento dobbiamo fare le cose come le abbiamo sempre fatte. Domani abbiamo di fronte uno squadrone e ogni particolare farà la differenza».

Infine, un’analisi sull’avversario e sull’atteggiamento richiesto ai suoi: «A inizio stagione ho detto che volevo una squadra con un’idea di gioco ben precisa, l’incognita la danno sempre i risultati ma le prestazioni erano pensate per poter arrivare a questa qualità di gioco. Per domani la squadra sta bene e gli indisponibili saranno comunque al seguito della squadra.

Lo Spezia è una squadra che attacca forte l’uomo, vediamo domani se sarà una partita a tutto campo o meno. Domani mi aspetto un avversario coraggioso, così come mostrato nell’ultima partita a Catanzaro. Dovremo mettere sul campo le nostre qualità fisiche e mentali. Dal punto di vista emotivo affronteremo la gara nello stesso modo delle scorse sfide».

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