Criscitiello: «Palermo delusione, Monza da Serie A. Il calcio italiano? Serve un reset totale»

Michele Criscitiello, fresco vincitore del campionato di Serie D con la sua Folgore Caratese, analizza il momento del calcio italiano e della Serie B. Intervistato da Monza-News, il direttore di Sportitalia ha ripercorso il successo stagionale del suo club, soffermandosi anche sul rendimento del Monza e sul percorso del Palermo. Come riportato da Monza-News, Criscitiello ha spiegato le chiavi della vittoria costruita su un progetto innovativo e lontano dai soliti schemi.

«Quest’anno ho adottato una strategia completamente diversa, puntando su giovani talenti e profili da rilanciare», ha dichiarato a Monza-News, sottolineando il valore del gruppo e dello staff tecnico. Sempre a Monza-News, Criscitiello ha evidenziato un dato emblematico: «Abbiamo vinto senza giocatori in doppia cifra e senza leader designati: un collettivo che è andato oltre ogni aspettativa». Un modello, secondo il dirigente, lontano dalla logica dei grandi nomi, spesso inefficace in Serie D.





Nel passaggio sulla Serie B, come sottolinea ancora Monza-News, il giudizio è netto: «La delusione è rappresentata dal Palermo di Filippo Inzaghi». Criscitiello, intervistato da Monza-News, promuove invece il Monza e il Venezia: «Dico che il Monza merita la Serie A assieme al Venezia di Stroppa, che ha fatto un grande campionato». Parole che certificano una visione chiara della corsa promozione, con il Frosinone considerato competitivo ma destinato, a suo avviso, a passare dai playoff.

Spazio anche a riflessioni sul sistema calcio italiano. Come ribadito a Monza-News, Criscitiello invoca cambiamenti radicali: «Non bastano le dimissioni di Gravina, va rivisto tutto il sistema. Sono favorevole al commissariamento per un reset totale». Una posizione forte, che fotografa un momento di profonda crisi identitaria del movimento.

Infine, il dirigente ha raccontato anche un retroscena di mercato legato alla cessione di Caldirola al Benevento. Sempre ai microfoni di Monza-News, ha svelato: «Non mi aspettavo la richiesta di andare via, ma alla fine ho fatto una plusvalenza importante». Un’operazione che, secondo Criscitiello, dimostra come anche in categorie inferiori sia possibile fare gestione economica efficace.