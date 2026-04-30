Calcioscommesse: squalificato un attaccante di proprietà del Frosinone
È arrivata l’ufficialità della squalifica nei confronti di Alessandro Selvini, attaccante di proprietà del Frosinone e attualmente in prestito al Forlì. Il provvedimento, emesso dalla Procura Federale, prevede uno stop di dieci mesi per il calciatore a seguito di violazioni legate al calcioscommesse.
A rendere nota la decisione è stata la stessa Procura attraverso un comunicato ufficiale:
COMUNICATO UFFICIALE N. 471/AA
“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 401 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro SELVINI, Gabriele GIACCHINO e Edoardo ANTONI, avente ad oggetto la seguente condotta».
Nel dettaglio, vengono chiarite le motivazioni della squalifica inflitta al giocatore: «Alessandro SELVINI, calciatore attualmente tesserato per la società FC Forlì, all’epoca dei fatti tesserato dapprima per il Frosinone U19 (Serie B) e poi per la Lucchese (Campionato Lega Pro), in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso effettuato numerose scommesse su competizioni calcistiche nazionali e/o internazionali”.
Una vicenda che riporta nuovamente l’attenzione sul tema delle scommesse nel calcio e sulle rigide normative previste per i tesserati.