Clima rovente a Bari. striscioni al San Nicola: «Senza p***e, mercenari»

Clima tesissimo a Bari alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella, una gara che potrebbe risultare decisiva nella corsa alla salvezza. Il momento dei biancorossi è tra i più difficili degli ultimi anni e il rischio retrocessione si fa sempre più concreto.

Nelle ultime ore la tensione è sfociata anche in una dura contestazione da parte della tifoseria organizzata. Nei pressi dello stadio San Nicola sono infatti comparsi diversi striscioni con messaggi forti e diretti nei confronti della squadra. Sugli striscioni si leggono frasi come “Mercenari”, “Senza palle, senza dignità” e un esplicito “Vi romperemo il c***”.





Un segnale evidente del malcontento che serpeggia in città, dove l’ambiente vive con crescente preoccupazione questa fase delicata della stagione. La partita contro l’Entella rappresenta ora uno snodo cruciale per il futuro del Bari, chiamato a reagire sul campo per allontanare lo spettro della retrocessione. In alto la foto di uno degli striscioni in questione pubblicata da “BariToday”.