Ceravolo avverte: «Ai playoff decide il campo. Palermo squadra attrezzata»

Intervistato nel corso della trasmissione “A Tutto Campo” Franco Ceravolo, ex dirigente del Palermo, ha offerto la sua analisi sull’imminente sfida tra i rosanero e il Catanzaro.

Sulla squadra rosanero, Ceravolo ha le idee chiare: «È una squadra attrezzata, con giocatori esperti e anche di categoria superiore. Sulla carta parte tra le favorite per vincere i playoff, ma poi il campo decide». Parole di grande rispetto anche per il Catanzaro: «Ha fatto un campionato straordinario, valorizzando anche tanti giovani. Bisogna fare i complimenti alla dirigenza e alla piazza, che ha sempre sostenuto la squadra con entusiasmo».





Parlando dei playoff, l’ex dirigente invita alla prudenza nelle valutazioni: «Sono un torneo a parte: conta molto la condizione fisica e mentale con cui ci si arriva». Infine, un passaggio su Alberto Aquilani: «Ha fatto un grande lavoro. Lo conosco da tempo: è un allenatore preparato e credo sia un predestinato ad una grande carriera».