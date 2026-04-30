Ceravolo avverte: «Ai playoff decide il campo. Palermo squadra attrezzata»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
ceravolo

Intervistato nel corso della trasmissione “A Tutto Campo” Franco Ceravolo, ex dirigente del Palermo, ha offerto la sua analisi sull’imminente sfida tra i rosanero e il Catanzaro.

Sulla squadra rosanero, Ceravolo ha le idee chiare: «È una squadra attrezzata, con giocatori esperti e anche di categoria superiore. Sulla carta parte tra le favorite per vincere i playoff, ma poi il campo decide». Parole di grande rispetto anche per il Catanzaro: «Ha fatto un campionato straordinario, valorizzando anche tanti giovani. Bisogna fare i complimenti alla dirigenza e alla piazza, che ha sempre sostenuto la squadra con entusiasmo».


Parlando dei playoff, l’ex dirigente invita alla prudenza nelle valutazioni: «Sono un torneo a parte: conta molto la condizione fisica e mentale con cui ci si arriva». Infine, un passaggio su Alberto Aquilani: «Ha fatto un grande lavoro. Lo conosco da tempo: è un allenatore preparato e credo sia un predestinato ad una grande carriera».

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