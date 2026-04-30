Gazzetta del Sud: “Catanzaro, a Palermo un crash test da playoff”

Palermo-Catanzaro non mette in palio punti decisivi, ma resta una sfida ricca di significati. Come evidenzia la Gazzetta del Sud, quella in programma domani alle ore 15 rappresenta un vero e proprio antipasto playoff. La Gazzetta del Sud sottolinea infatti come le due squadre siano già proiettate verso gli spareggi promozione, con posizioni di classifica ormai delineate.

Secondo la Gazzetta del Sud, il Catanzaro è sicuro del quinto posto, mentre il Palermo attende soltanto la matematica per blindare la propria posizione senza possibilità di agganciare il terzo gradino. Uno scenario che potrebbe riproporsi proprio in semifinale: se i giallorossi dovessero superare il turno preliminare del 12 maggio, affronterebbero i rosanero nel doppio confronto del 17 e 20 maggio.





Come sottolinea ancora la Gazzetta del Sud, la sfida del Barbera assume quindi i contorni di un laboratorio tattico, con Inzaghi e Aquilani intenzionati a ruotare gli uomini e a non scoprire completamente le proprie carte. Nonostante il turnover, però, la qualità della rosa del Palermo garantisce comunque un undici competitivo, rendendo la partita tutt’altro che banale.

Un fattore determinante sarà il rendimento interno dei rosanero. La Gazzetta del Sud evidenzia numeri impressionanti al Barbera: da novembre, 11 vittorie su 12 gare, con 30 gol segnati e appena 5 subiti per un totale di 34 punti, inferiore nel periodo soltanto a quello del Venezia. Complessivamente, il Palermo ha raccolto 43 punti in casa, con 12 clean sheet su 18 partite e appena 10 reti incassate, dato che lo colloca tra le migliori difese interne del campionato.

Per il Catanzaro sarà quindi un vero crash test in ottica playoff, anche alla luce delle assenze pesanti come Iemmello e Cisse. Spazio dunque a Liberali, Alesi e Pittarello, chiamati a non far rimpiangere i titolari. Attenzione anche agli ex, come Di Francesco e Pigliacelli, possibili protagonisti di una sfida dal sapore particolare.

Sul piano difensivo, la Gazzetta del Sud sottolinea come Aquilani abbia trovato maggiore equilibrio proprio nella gara d’andata, con Cassandro adattato centrale destro accanto ad Antonini e Brighenti. Un assetto che potrebbe essere riproposto anche al Barbera, con Jack possibile soluzione sul centrosinistra.

A centrocampo, Petriccione e Pontisso rappresentano certezze consolidate, mentre particolare attenzione dovrà essere rivolta alle palle inattive. La Gazzetta del Sud evidenzia infatti come Palermo e Catanzaro siano tra le squadre più prolifiche da fermo, rispettivamente con 23 e 22 gol segnati, ma con una differenza significativa nella fase difensiva: nove reti subite dai siciliani contro le 21 incassate dai calabresi.

Una sfida che, pur senza pressioni immediate, offrirà indicazioni preziose in vista del vero obiettivo stagionale: i playoff.