Giornale di Sicilia: “Palermo-Catanzaro, divieti per il settore ospiti”

Il Barbera si prepara ad accogliere oltre 25 mila tifosi rosanero, ma senza la presenza organizzata della tifoseria ospite. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, in occasione di Palermo-Catanzaro è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia calabrese. Una decisione maturata nelle ore precedenti alla gara e ufficializzata al termine della riunione del Gos. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia spiega come il provvedimento sia stato adottato in linea con le indicazioni delle autorità competenti.

Secondo quanto evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Gruppo operativo sicurezza ha preso la decisione sulla base delle valutazioni del Casm, formulate su indicazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Il quadro emerso ha portato all’adozione di misure restrittive mirate, legate ai possibili rischi per l’ordine pubblico.





Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, resta comunque consentito l’accesso ai tifosi del Catanzaro non residenti nella provincia, che potranno acquistare biglietti in altri settori dello stadio, nel rispetto delle normative vigenti. Una soluzione che, di fatto, riduce drasticamente la presenza organizzata dei sostenitori giallorossi sugli spalti del Barbera.

Il provvedimento si inserisce in un contesto di rivalità tra le due tifoserie e tiene conto della delicatezza del momento stagionale. La fase finale del campionato impone infatti massima attenzione, e ogni gara assume un peso specifico rilevante anche sotto il profilo della sicurezza.

La decisione, però, non riguarda solo la sfida imminente. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si tratta di un precedente significativo anche in vista dei playoff. In caso di incrocio tra Palermo e Catanzaro nelle semifinali del 17 e 20 maggio, è altamente probabile che vengano replicate misure analoghe, con il conseguente divieto di trasferta per entrambe le tifoserie.

Uno scenario che potrebbe incidere in maniera significativa sul clima delle eventuali sfide decisive, privandole del confronto diretto sugli spalti tra le due curve. Una prospettiva concreta, già presa in considerazione dalle autorità alla luce delle valutazioni emerse nelle ultime ore.