Giornale di Sicilia: “Palermo, Le Douaron cerca il gol perduto: assist sì, ma serve il salto in zona playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
palermo cesena 2-0 (64) le Douaron

Il Palermo riflette anche sui singoli in vista dei playoff, e tra questi c’è Jeremy Le Douaron, chiamato a ritrovare il feeling con il gol. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’attaccante francese è fermo al 21 febbraio, ultima rete segnata contro il Südtirol, e da allora ha attraversato un lungo digiuno realizzativo. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea però come il numero 21 si sia distinto comunque per spirito di sacrificio e capacità di lavorare per la squadra.

Nel mese di aprile, infatti, le reti rosanero portano le firme di Pohjanpalo, Palumbo e Ranocchia, tutti a quota due, mentre Le Douaron ha contribuito in maniera diversa, come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia. Gli assist contro Avellino e Cesena hanno portato il suo totale a cinque passaggi vincenti in campionato, confermandolo come attaccante completo, capace di legare il gioco e creare occasioni.


Tuttavia, come ribadisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, in vista dei playoff servirà anche il suo contributo sotto porta. Superare il bottino della scorsa stagione appare complicato, ma gli spareggi rappresentano un’occasione concreta per incrementare i numeri personali. Le Douaron, inoltre, è uno dei pochi sempre presenti: insieme ad Augello, Segre e Pohjanpalo non ha saltato nemmeno una partita, pur partendo titolare in 23 occasioni su 36.

Dal punto di vista tattico, le recenti modifiche di Inzaghi hanno inciso anche sul suo ruolo. Nel passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1, il francese è stato schierato più vicino a Pohjanpalo, ma senza cambiare la propria natura: tanto movimento, lavoro sulle fasce e ripiegamenti difensivi continui. Le occasioni non sono mancate, tra episodi sfortunati e interventi decisivi degli avversari, come il gol annullato contro l’Avellino o la parata di Klinsmann contro il Cesena.

L’ultima uscita, però, non è stata brillante: pochi palloni giocati e scarsa incisività sotto porta. Nonostante ciò, Le Douaron resta davanti a Johnsen nelle gerarchie di Inzaghi, anche se il norvegese, rientrato da poco, proverà a sfruttare le prossime due gare per guadagnare spazio. Una concorrenza interna che, come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, può diventare un fattore decisivo nella corsa playoff.

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