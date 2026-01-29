Venezia, UFFICIALE: preso il tedesco Lauberbach
Mette a segno un importante acquisto il Venezia, andando a rinforzare la rosa a disposizione di mister Stroppa in vista della seconda metà di stagione. I lagunari, con un comunicato attraverso i propri profili, hanno ufficializzato l’arrivo a titolo di definitivo dal KV Mechelen del tedesco, Lion Lauberbach.
Di seguito il comunicato ufficiale del club:
“Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo con il KV Mechelen per il trasferimento a titolo definitivo di Lion Lauberbach. Benvenuto, Lion”