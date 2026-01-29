Pescara, Insigne si presenta: «Verratti ha spinto per il mio arrivo, contento di questa scelta»

Mette ha segno un colpo da novanta il Pescara, che nella giornata di oggi ha riaccolto Lorenzo Insigne dopo ben 14 anni dal suo addio agli adriatici. L’attaccante, dopo il suo arrivo in città per sostenere le visite mediche, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti.

«Un saluto a tutti i tifosi – ha dichiarato il giocatore -. Sono veramente felice di essere qui e spero che, tutti insieme, riusciremo a ottenere la salvezza»

E sui retroscena del suo trasferimento, Insigne confessa: «Ho un ottimo rapporto con il presidente e con il direttore sportivo, ma la ciliegina sulla torta l’ha messa Marco Verratti: è stato lui a spingere per questo trasferimento. Sono davvero contento di questa scelta Pescara è una piazza importante e merita di rimanere in Serie B».

Poi un pensiero a Zeman e Ciro Immobile, altri due protagonisti della promozione in Serie A della stagione 2011-12: « Zeman è sempre nel mio cuore, è stato lui a lanciarmi. Non mancherà l’occasione di sentirlo in questi giorni. Con Ciro mi sento spesso. Non ha bisogno di uno sponsor per venire qui: è un grande campione e saprà benissimo cosa fare».

Pescara, Insigne arrivato in città: entusiasmo alle stelle