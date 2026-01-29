Pescara, Insigne arrivato in città: entusiasmo alle stelle

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
file1 - 2026-01-29T193647.907

Grande entusiasmo a Pescara per l’arrivo di Lorenzo Insigne. Come riportato da Rete8, il fuoriclasse napoletano si è presentato al Medical Center di Montesilvano per sostenere le visite mediche, accolto da una folla calorosa di tifosi biancazzurri.

Per Insigne si tratta di un ritorno a distanza di 14 anni dall’indimenticabile stagione 2011-12 con Zeman in panchina, culminata con la promozione in Serie A e 18 gol realizzati. Il giocatore, svincolato e prossimo ai 35 anni, firmerà un contratto fino al 30 giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. L’annuncio ufficiale del club è atteso a breve, mentre la presentazione avverrà martedì prossimo all’Ekk Hotel. Con l’arrivo di Insigne, quando sarà pienamente pronto, il tecnico Gorgone potrebbe anche modificare l’assetto tattico della squadra.

 

